Збройні сили РФ починають навчальні маневри поблизу кордонів України

Понад 800 військовослужбовців та близько 200 одиниць військової техніки задіяні у маневрах, які проводить 20-а загальновійськова армія Західного військового округу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російський Інтерфакс.

Згідно з задумом навчань, умовний противник зміг непомітно виконати обхід основної частини загальновійськового угруповання військ у Воронезькій області.

Головною метою навчань є перевірка підрозділів щодо готовності відбиття прихованої атаки "противника" та прийняття рішень задля знищення переважаючих сил, наголошується у повідомленні.

20-а загальновійськова армія вважається одним з найбільших об'єднань Збройних сил РФ. Штаб армії розташований у Воронежі, що неподалік кордону з Україною.

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