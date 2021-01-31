Збройні сили РФ починають навчальні маневри поблизу кордонів України
Укрінформ
Понад 800 військовослужбовців та близько 200 одиниць військової техніки задіяні у маневрах, які проводить 20-а загальновійськова армія Західного військового округу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє російський Інтерфакс.
Згідно з задумом навчань, умовний противник зміг непомітно виконати обхід основної частини загальновійськового угруповання військ у Воронезькій області.
Головною метою навчань є перевірка підрозділів щодо готовності відбиття прихованої атаки "противника" та прийняття рішень задля знищення переважаючих сил, наголошується у повідомленні.
20-а загальновійськова армія вважається одним з найбільших об'єднань Збройних сил РФ. Штаб армії розташований у Воронежі, що неподалік кордону з Україною.
фото: Egetty Images