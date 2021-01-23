В українській армії за добу - 51 хворий з коронавірусом

У Збройних силах України за добу виявлено 51 новий випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 23 січня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 751 особа. Загалом у ЗСУ за час пандемії одужали 14 432 особи, летальних випадків зареєстровано 39.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 128 осіб, у 18 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за час пандемії виявлено 1 187 897 випадків коронавірусу, зокрема 4928 за минулу добу.