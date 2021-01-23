МОЗ назвало регіони з найвищими COVID-показниками
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За наведеними ним даними, кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 536 випадків;
Вінницька область – 178 випадків;
Волинська область – 119 випадків;
Дніпропетровська область – 342 випадки;
Донецька область – 193 випадки;
Житомирська область – 141 випадок;
Закарпатська область – 160 випадків;
Запорізька область – 339 випадків;
Івано-Франківська область – 248 випадків;
Київська область – 258 випадків;
Кіровоградська область – 50 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Львівська область – 351 випадок;
Миколаївська область – 215 випадків;
Одеська область – 222 випадки;
Полтавська область – 199 випадків;
Рівненська область – 207 випадків;
Сумська область – 89 випадків;
Тернопільська область – 133 випадки;
Харківська область – 325 випадків;
Херсонська область – 97 випадків;
Хмельницька область – 105 випадків;
Черкаська область – 161 випадок;
Чернівецька область – 163 випадки;
Чернігівська область – 55 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.