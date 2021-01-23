В Україні за добу - 4 928 випадків коронавірусу

В Україні станом на 23 січня лабораторно підтверджено 1 187 897 випадків COVID-19, з них за добу - 4 928.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник", - йдеться у дописі міністра.

Як зазначається, за минулу добу госпіталізовано 1 862 особи; сталося 116 летальних випадків; одужало 13 138 осіб; здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 187 897 осіб; одужало – 942 107; летальних випадків – 21 778; проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.