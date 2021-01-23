Місія ОБСЄ виявила зенітку в житловому районі на окупованій Луганщині

СММ ОБСЄ виявила зенітну установку, розташовану у житловому секторі на території тимчасово окупованої Луганщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №16/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 22 січня 2021 року.

"СММ також зафіксувала одну зенітну установку в житловому секторі в непідконтрольному урядові районі Луганської області", - йдеться у звіті.

Згідно з документом, зенітна установка була виявлена патрулем 20 січня поблизу н.п. Кадіївка (кол. Стаханов; 50 км на захід від Луганська).

Як відомо, у звіті СММ за попередню добу повідомлялося, що біля н.п. Краснолуцький, що на тимчасово окупованій Луганщині, продовжують знаходитися понад два десятки реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених з порушенням ліній відведення.