Місія ОБСЄ зафіксувала 39 порушень перемир’я на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала 39 порушень перемир’я на Донбасі

Укрінформ
СММ ОБСЄ минулої доби зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, на Луганщині зберігалася "тиша".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №16/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 22 січня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню (усі, крім одного, вибухи невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

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Майже всі порушення сталися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька).

"Як і за попередній звітний період, у Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили в СММ.

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Востаннє порушення режиму припинення вогню на Луганщині було зафіксовано Місією ввечері 17 січня.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 6 360 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

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