Окупанти за день чотири рази порушили «тишу», під Новолуганським працював снайпер

Від початку доби 22 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Серед українських воїнів бойових втрат немає», - підкреслюється в повідомленні.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили в штабі.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 21 січня, на Донбасі від кулі снайпера окупантів загинув український військовий.