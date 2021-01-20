На Луганщині виявили російські протипіхотні міни, заборонені Оттавською конвенцією

Прокурори Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ задокументували черговий факт, який підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини збройних формувань Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Луганської облпрокуратури.

«На колишніх позиціях НЗФ РФ, що дислокувалося поблизу селища Трьохізбенка Новоайдарського району на Луганщині, виявлено боєприпаси російського виробництва – бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні ЗСУ та застосовуються представниками незаконних збройних формувань РФ окупаційної адміністрації у Луганській області для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії РФ проти України.

Через свої конструктивні характеристики вони заборонені міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення.

«Здобуті речові докази долучені до матеріалів провадження, яке розслідується за процесуального керівництва Управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області, Луганської обласної прокуратури», - зазначається в повідомленні.

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За даними прокуратури, протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками Головного управління Нацполіції в Луганській області на місці.