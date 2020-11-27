Окупанти під час «тиші» встановлюють нові мінні загородження – розвідка

Російські окупаційні війська використовують режим «тиші» на окупованих частинах Донецької та Луганської областей для удосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій та для мінування нових територій.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях використовує режим «тиші» для удосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Зокрема, встановлюються нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами», - повідомила Шевченко.

При цьому, наголосила речниця, російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їх особового складу та загибелі і травмування цивільного населення.

Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 00:01 27 липня 2020 року.