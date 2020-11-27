Окупанти під час «тиші» встановлюють нові мінні загородження – розвідка
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях використовує режим «тиші» для удосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Зокрема, встановлюються нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами», - повідомила Шевченко.
При цьому, наголосила речниця, російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їх особового складу та загибелі і травмування цивільного населення.
Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 00:01 27 липня 2020 року.