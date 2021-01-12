На Донбасі за добу — десять ворожих обстрілів, загинув боєць ЗСУ

Упродовж минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Загинув український військовий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

За даними штабу, всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї

В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь», - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Красногорівки українські військові виявили проліт БпЛА противника типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. «Вмілими діями наших військових безпілотник було збито», - зазначили в штабі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів. На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь.

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Бойових втрат серед українських бійців немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили в штабі.