На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ

Сьогодні близько 15.30 в районі н.п Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє в Телеграмі Українська делегація в ТКГ.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ.

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Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну.