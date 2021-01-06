У зоні ООС з особовим складом механізованого батальйону однієї з окремих механізованих бригад відбулися заняття з бойовою стрільбою з озброєння БТР-4Е.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Міноборони.

Під час стрільб військовослужбовці вражали різні типи мішеней на відстанях від 400 м до кілометра.

Військові у зоні ООС провели бойові стрільби з БТРів / Фото: Пресцентр ООС

Як заявив заступник командира батальйону, ці та інші заходи з підвищення рівня бойової підготовки у підрозділі проводяться регулярно.

Фото: mil.gov.ua