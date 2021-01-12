Ремонтники ліквідували два пориви на водогоні «Горлівка-Торецьк» у «сірій» зоні

У Донецькій області ремонтна бригада КП «Вода Донбасу» ліквідувала два пориви в «сірій» зоні на водогоні «Горлівка-Торецьк», на 12 січня заплановане завершення зварювальних робіт.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Донецької обласної держадміністрації.

«Фахівці КП «Компанія «Вода Донбасу» усунули 2 пориви на водогоні «Горлівка-Торецьк» 11 січня. У зв'язку з чинними протоколами безпеки на сьогодні завершено проведення робіт з ремонту ділянки водогону «Горлівка-Торецьк» за межами смт. Південне», - йдеться у повідомленні.

Усього до обстеження і проведення ремонтних робіт залучались 24 особи та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС - 5 осіб та 2 одиниці техніки.

Попередньо на 12 січня заплановано проведення та завершення зварювальних робіт водогону на околицях смт Південне за умов дотримання режиму припинення вогню.

У «сірій» зоні працівникам компанії «Вода Донбасу» дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехнічного розрахунку ДСНС, підкреслили в ОДА.

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Як повідомлялося, 4 січня стався порив на водогоні «Горлівка-Торецьк». Без водопостачання залишилися 5 населених пунктів, зокрема Торецьк — в цілому близько 38 тис. жителів.

Ремонтні бригади регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження у «сірій» зоні.

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8 січня в районі с. Південне окупанти обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжилися, ворог знову відкрив прицільний вогонь.

Ремонтні бригади 9 січня знову спробували ліквідувати порив, а 10 січня обстежили ділянку водогону за межами смт Південне та виявили 4 місця поривів.