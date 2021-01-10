Фахівці виявили чотири пориви водогону в «сірій» зоні біля Торецька

На Донеччині фахівці в «сірій» зоні завершили обстеження водогону «Горлівка-Торецьк» і виявили 4 місця поривів.

Як передає Укрінформ, про це 10 січня повідомили на сайті Донецької обласної адміністрації.

«О 14:00 10 січня завершено проведення обстеження ділянки водогону «Горлівка-Торецьк» за межами смт Південне, виявлено 4 місць поривів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці КП «Компанія «Вода Донбасу» виявили пориви, які впливають на відсутність водопостачання міста Торецьк та ще чотирьох населених пунктів регіону. Вони частково провели на місці земельні роботи.

А піротехнічним розрахунком ДСНС України під час супроводу співробітників КП «Компанія «Вода Донбасу» було виявлено та вилучено один вибухонебезпечний предмет (граната ПГ-22). Усього до обстеження залучалось 24 особи та 6 одиниць техніки.

Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону на околицях смт Південне за умов дотримання режиму припинення вогню.

У «сірій» зоні працівниками КП «Компанія «Вода Донбасу» дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехнічного розрахунку ДСНС, підкреслили в ОДА.

Як повідомлялося, 4 січня стався прорив на водоводі Горлівка-Торецьк, в результаті чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: м. Торецьк (28 336 осіб), м. Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5768 осіб), смт Південне (750 осіб) і частково с. Щербинівка (170 осіб) - в цілому близько 38 тис. жителів.

Ремонтні бригади регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження у «сірій» зоні.

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8 січня в районі с. Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжилися, окупанти попри досягнуті домовленості, знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

За цим фактом розпочато досудове розслідування – порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Ремонтні бригади 9 січня знову пробували ліквідувати порив на водогоні «Горлівка-Торецьк».