Мешканці окупованого Донецька скаржаться: вода з кранів тхне хлором, «влада» не реагує

В окупованому Донецьку у водопровідній воді відчутний сильний запах хлору, який залишається навіть після тривалого відстоювання.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили телефоном мешканці Донецька.

Також цей факт активно обговорюється донеччанами у соціальних мережах.

«У нас тут уже майже місяць йде активне хлорування водопроводу. Навіть після триденного відстоювання води запах хлору залишається», - нарікають люди. За їхніми словами, «влада» міста і місцеве відділення водоканалу не реагують на скарги.

У загальнодоступній групі у Фейсбуці «Донецьк без глянцю» користувачі у коментарях, зокрема, пишуть: «У воді три тижні запах хлору не проходить. Хто знає, чим нас труять і як довго це ще триватиме?»; «Схоже, крім хлору, ллють ще, щось»; «Просто до цього вони нас труїли іноді три дні, при цьому попередивши, а зараз три тижні - і мовчки».

Містяни нарікають на якість водопровідної води практично в усіх районах Донецька: «Калінінський район, кілька тижнів несе хлоркою, дізнавалася у водоканалі, відповіли, що вони не хлорують»; «У Ворошиловському районі, біля ринку критого, теж останнім часом пре хлоркою сильно»; «Ленінський район страждає »…

Також донеччани повідомляють, що через велику кількість хлору у воді масово гинуть акваріумні рибки. «За дві години загинули 300 гурамі. Вода відстоювалася 3 дні з фільтрацією й обігрівом… Антихлор не допомагає», - пожалілася одна з дописувачок.