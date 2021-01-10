Українські військові підвезли запас питної води у Торецьк

Українські військовослужбовці підвезли запас питної води мешканцям прифронтового Торецька на Донеччині, які залишилися без води через прорив на водогоні.

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Військовослужбовці операції Об'єднаних сил постійно допомагають місцевому населенню Донбасу та мешканцям прифронтових населених пунктів. Цього разу вони теж не залишили людей в біді і сьогодні, 10 січня, військові одного з підрозділів, що входить до Об’єднаних сил, підвезли населенню прифронтового Торецька запас питної води”, - ідеться в повідомленні.

В ООС нагадали, що 4 січня близько 40 тисяч жителів прифронтового Торецька та кількох прилеглих селищ залишились без водопостачання через аварію на водогоні «Горлівка-Торецьк».

Як повідомлялося, 4 січня стався прорив на водоводі Горлівка-Торецьк, в результаті чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: м.Торецьк (28 336 осіб), м.Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5768 осіб), смт Південне (750 осіб) і частково с. Щербинівка (170 осіб) - в цілому близько 38 тис. жителів.

Ремонтні бригади регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження у «сірій» зоні.

8 січня в районі с.Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжилися попри досягнуті домовленості, окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом "порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 ККУ)".

9 січня ремонтники знову поїхали до місця аварії, щоб ліквідувати порив на водогоні Горлівка-Торецьк.