Комунальники знайшли у «сірій» зоні місце пошкодження водоводу Горлівка-Торецьк

Ремонтники виявили місце пошкодження водоводу Горлівка-Торецьк у "сірій" зоні, роботи будуть продовжені завтра.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Компанія "Вода Донбасу".

"Сьогодні фахівці Часовоярського РПУ обстежили ділянку водоводу Горлівка-Торецьк у "сірій" зоні та виявили місце пошкодження. 10 січня планується продовжити ремонтні роботи", - зазначають на підприємстві.

Як повідомлялося, 4 січня стався прорив на водоводі Горлівка-Торецьк, в результаті чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: м.Торецьк (28 336 осіб), м.Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5768 осіб), смт Південне (750 осіб) і частково с. Щербинівка (170 осіб) - в цілому близько 38 тис. жителів.

Ремонтні бригади регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження у «сірій» зоні.

8 січня в районі с.Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжилися, попри досягнуті домовленості, окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом "порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України)".

9 січня ремонтники знову попрямували до місця аварії, щоб ліквідувати порив на водогоні Горлівка-Торецьк.