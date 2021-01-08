Окупанти зірвали ремонт на водогоні «Горлівка-Торець»

На Донеччині обстеження та ремонт на водоводі «Горлівка-Торецьк» відклали через порушення з боку «ДНР» режиму тиші в «сірій» зоні.

Як передає Укрінформ, про це 8 січня на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила військово-цивільна адміністрація міста Торецьк.

«Повідомляємо, що 08 січня бригаді Часовярського РВУ не вдалося дообстежити та виконати ремонтні роботи на водоводі Горлівка – Торецьк внаслідок того, що двічі було порушено режим «тиші» (в тому числі із застосуванням гранатомету) з боку так званої «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі Спільним центром контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) ведуться перемови щодо отримання гарантій безпеки на 9 січня 2021 року.

У повідомленні додали, що до моменту надходження води в місто, буде діяти графік підвозу води, який оприлюднюється на інформаційних каналах ВЦА міста Торецьк (застосунок Smart місто, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Вайбер) та на офіційному вебсайті ВЦА Торецька.

«Військово-цивільна адміністрація перепрошує за незручності та просить з розуміння поставитися до ситуації, що склалася», - констатується в повідомленні.

Своєю чергою на сайті комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» пояснили, що 8 січня аварійні бригади Регіонального управління по експлуатації каналу сьогодні усунули 7 невеликих пошкоджень на водоводі «Горлівка-Торецьк». Ремонтники увійшли в «сіру» зону, але не змогли дістатися до місця пошкодження водоводу, тому що не були виконані умови щодо забезпечення безпеки.

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Як повідомлялося, 4 січня стався прорив на водогоні (діаметром 900 мм) Горлівка-Торецьк, у результаті чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: м. Торецьк (28 336 осіб), м. Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5768 осіб), смт Південне (750 осіб) і частково с. Щербинівка (170 осіб); загалом близько 38 тис. жителів. Для забезпечення роботи котелень створено запас води.

Ремонтні бригади Регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі Горлівка-Торецьк, які знаходились у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути всі пошкодження в «сірій» зоні.