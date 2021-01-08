ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 218 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, більшість - у Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області місія ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких відбулися в районі на північний захід від Донецької фільтрувальної станції увечері 5 січня. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 7 таких порушень.

У Луганській області СММ зафіксувала 208 порушень режиму припинення вогню (включно зі 188 вибухами невизначеного походження, а також 11 черг і пострілів з 73-мм гармати).

При цьому 140 із цих вибухів невизначеного походження відбулися в районі на північний захід від Сиротиного та були оцінені як навчання з бойовою стрільбою поза зоною безпеки на полігоні поблизу Миколаївки.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Фото: facebook.com/oscesmm