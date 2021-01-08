ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.
У Донецькій області місія ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких відбулися в районі на північний захід від Донецької фільтрувальної станції увечері 5 січня. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 7 таких порушень.
У Луганській області СММ зафіксувала 208 порушень режиму припинення вогню (включно зі 188 вибухами невизначеного походження, а також 11 черг і пострілів з 73-мм гармати).
При цьому 140 із цих вибухів невизначеного походження відбулися в районі на північний захід від Сиротиного та були оцінені як навчання з бойовою стрільбою поза зоною безпеки на полігоні поблизу Миколаївки.
Як повідомляв Укрінформ, 7 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.
Фото: facebook.com/oscesmm