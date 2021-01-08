ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу

ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу

Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 218 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, більшість - у Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області місія ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких відбулися в районі на північний захід від Донецької фільтрувальної станції увечері 5 січня. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 7 таких порушень.

У Луганській області СММ зафіксувала 208 порушень режиму припинення вогню (включно зі 188 вибухами невизначеного походження, а також 11 черг і пострілів з 73-мм гармати).

При цьому 140 із цих вибухів невизначеного походження відбулися в районі на північний захід від Сиротиного та були оцінені як навчання з бойовою стрільбою поза зоною безпеки на полігоні поблизу Миколаївки.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Фото: facebook.com/oscesmm

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