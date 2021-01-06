На Донеччині п’ять населених пунктів залишаються без води

У Донецькій області близько 38 тисяч жителів залишаються без водопостачання через порив на водогоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

"4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк", внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. мешканців). Для забезпечення роботи котелень створено запас води. Станом на 07 год. 6 січня виявлено один порив. Після надання гарантій безпеки бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" буде продовжено обстеження водогону на наявність поривів та проведення ремонтних робіт”, - йдеться у повідомленні.

5 січня підрозділами ДСНС здійснено підвіз 13 куб. м води з них 8 куб. м питної та 5 куб. м технічної. Від ДСНС залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки.

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Як повідомлялося, 4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк", внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. жителів). Для забезпечення роботи котелень створено запас води.

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Бригади ремонтників зможуть приступити до робіт з пошуку можливих пошкоджень після отримання погодження від Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), тому що частина водоводу "Горлівка-Торецьк" розташована у так званій «сірій» зоні.