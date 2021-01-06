На Донеччині п’ять населених пунктів залишаються без води
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
"4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк", внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. мешканців). Для забезпечення роботи котелень створено запас води. Станом на 07 год. 6 січня виявлено один порив. Після надання гарантій безпеки бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" буде продовжено обстеження водогону на наявність поривів та проведення ремонтних робіт”, - йдеться у повідомленні.
5 січня підрозділами ДСНС здійснено підвіз 13 куб. м води з них 8 куб. м питної та 5 куб. м технічної. Від ДСНС залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки.
Як повідомлялося, 4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк", внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. жителів). Для забезпечення роботи котелень створено запас води.
Бригади ремонтників зможуть приступити до робіт з пошуку можливих пошкоджень після отримання погодження від Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), тому що частина водоводу "Горлівка-Торецьк" розташована у так званій «сірій» зоні.