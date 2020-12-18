Новий водогін до двох військових містечок на Дніпропетровщині усунув перебої з постачанням води

П’ятнадцять кілометрів нового водогону зняли проблему подачі води до двох військових містечок на Дніпропетровщині.

Про це повідомив ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко на підсумковому брифінгу в Укрінформі "Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів".

“Минулого тижня я відвідав ці містечка, Гвардійське та Черкаське, аби проконтролювати наскільки якісно ми зробили водогін. І потрапив до родини двох військових розвідників. Вони сказали, що коли не було цього водогону, то в коридор квартири не можна було зайти - все заповнювали цистерни та відра з водою, тому що постійно були перебої в постачанні води. Так це військовослужбовці, які повертаються з ротацій із зони АТО/ООС, які мають дуже серйозні задачі та не мали постійної води”, - сказав Бондаренко.

За його словами, проблеми з водопостачанням у Гвардійському й Черкаському, де мешкають 20 тисяч сімей військовослужбовців, не вирішувалися останні 12 років.

Загалом за період роботи Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА якісне водопостачання отримали понад 60 тисяч людей.

Як повідомлялось, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.