Новий водогін до двох військових містечок на Дніпропетровщині усунув перебої з постачанням води

Новий водогін до двох військових містечок на Дніпропетровщині усунув перебої з постачанням води

Укрінформ
П’ятнадцять кілометрів нового водогону зняли проблему подачі води до двох військових містечок на Дніпропетровщині.

Про це повідомив ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко на підсумковому брифінгу в Укрінформі "Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів".

“Минулого тижня я відвідав ці містечка, Гвардійське та Черкаське, аби проконтролювати наскільки якісно ми зробили водогін. І потрапив до родини двох військових розвідників. Вони сказали, що коли не було цього водогону, то в коридор квартири не можна було зайти - все заповнювали цистерни та відра з водою, тому що постійно були перебої в постачанні води. Так це військовослужбовці, які повертаються з ротацій із зони АТО/ООС, які мають дуже серйозні задачі та не мали постійної води”, - сказав Бондаренко.

За його словами, проблеми з водопостачанням у Гвардійському й Черкаському, де мешкають 20 тисяч сімей військовослужбовців, не вирішувалися останні 12 років.

Загалом за період роботи Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА якісне водопостачання отримали понад 60 тисяч людей.

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Як повідомлялось, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.

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