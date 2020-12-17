Ексголова Дніпропетровської ОДА: Я передав область у гарному стані

Ексголова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко вважає, що передав область своєму наступнику Валентину Резніченко у гарному стані.

Так, на депозиті область має 500 млн грн, ще 150 млн — Дорожного фонду та 50 млн грн — екологічного фонду, чого достатньо для розбудови інфраструктури та бюджету розвитку області, сказав Бондаренко на брифінгу в Укрінформі за підсумками своєї роботи на посаді голови ОДА.

"Для мене важливо, що я передаю Дніпропетровську область в гарному стані, з виконанням усіх запланованих програм і навіть більше. Головне, що ці 500 млн грн, які я передаю наступній команді — це важливий такий фінансовий резерв, який дозволить стабільно розвиватися регіону. Я сподіваюся, що ці темпи, які ми задали, будуть збережені", - наголосив Бондаренко.

За його словами, 2021 рік буде економічно непростий. Однак він вже, вже як депутат Дніпропетровської облради та член комісії з бюджету, буде контролювати використання бюджету 2021 року і наступні п’ять років, щоб він був ефективний та оптимальний, виставлялися правильно пріоритети, куди спрямовувати кошти бюджету.

На думку Бондаренка, в наступному році 3-4% зростання ВВП не вистачить ні Україні, ні області навіть для відновлення того падіння, яке отримали у 2020 році (за прогнозами — 6,5-7%).

"Тобто 2021 рік — це буде рік відновлення від економічного падіння, але навіть до кінця 2021 року і держава, і, відповідно, Дніпропетровська область не встигнуть відновитися", - говорить Бондаренко.

Він впевнений, що надалі стоятиме завдання знайти точки економічного зростання. "Цим я також буду перейматись, це одна з моїх і компетенцій і задач вже як депутата Дніпропетровської облради", - запевнив Бондаренко.

Щодо свого звільнення з посади голови ОДА Бондаренко сказав, що це рішення політичне, оскільки змінився набір політичних партій в обласній раді після виборів 25 жовтня.

Як повідомлялося, 11 грудня Президент Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.