На Донеччині ремонтники отримали гарантії безпеки для робіт на водогоні в «сірій» зоні

Бригади КП «Компанія «Вода Донбасу» отримали гарантії безпеки для обстеження та ремонту водогону, через пориви на якому прифронтове місто Торецьк та ще чотири населені пункти з 4 січня залишаються без води.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 8 січня надано письмове підтвердження надання гарантій безпеки для обстеження водогону («сірої» зони) бригадами КП «Компанія «Вода Донбасу». Обстеження на наявність поривів та проведення ремонтних робіт водогону заплановано на 9 год. 8 січня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні, 7 січня, підрозділами ДСНС здійснено підвезення 224,5 тонн питної та технічної води населенню (всього з початку робіт підвезено 313,9 тонн води).

Як повідомлялося, 4 січня стався прорив на водогоні (діаметром 900 мм) Горлівка-Торецьк, у результаті чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: м. Торецьк (28 336 осіб), м. Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5768 осіб), смт Південне (750 осіб) і частково с. Щербинівка (170 осіб); загалом близько 38 тис. жителів. Для забезпечення роботи котелень створено запас води.

Ремонтні бригади Регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі Горлівка-Торецьк, які знаходились у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження в «сірій» зоні. Для цього від Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) очікували підтвердження безпечного допуску фахівців до пошкодженого об'єкта.