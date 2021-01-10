На Донеччині розслідують обстріл окупантами ремонтників на пошкодженому водогоні

На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу представниками НЗФ РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водогоні «Горлівка – Торецьк».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

«Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 січня 2021 року, близько 11:00, в районі с. Південне Донецької області, представниками незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів здійснено обстріл бригади, яка виконувала ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону «Горлівка – Торецьк».

Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, але попри досягнуті домовленості противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Як повідомлялося, 4 січня стався прорив на водогоні (діаметром 900 мм) Горлівка-Торецьк, у результаті чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: м. Торецьк (28 336 осіб), м. Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5768 осіб), смт Південне (750 осіб) і частково с. Щербинівка (170 осіб); загалом близько 38 тис. жителів. Для забезпечення роботи котелень створено запас води.

Ремонтні бригади Регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі Горлівка-Торецьк, які знаходились у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути всі пошкодження в «сірій» зоні.

Ремонтники 9 січня знову спробують ліквідувати порив на пошкодженому водогоні.