Ремонтники знову спробують ліквідувати аварію на водогоні Горлівка-Торецьк

Ремонтники сьогодні знову спробують ліквідувати порив на водогоні Горлівка-Торецьк, через який жителі п'яти населених пунктів на Донбасі майже тиждень не мають водопостачання.

Про це повідомляє військово-цивільна адміністрація Торецька у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні ремонтники Часовоярського РВУ знову виїхали для проведення відновлювальних робіт на водогоні Горлівка-Торецьк. При отриманні режиму "тиші" з боку так званої "ДНР" ремонтна бригада зможе дістатися місця аварії та розпочати аварійно-ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби ОС, напередодні ремонт об'єкта провести не вдалося, оскільки в районі Південного окупанти відкрили провокативний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи. Комунальників вивели із району обстрілу, роботи довелося зупинити.

Як повідомлялося, 4 січня стався прорив на водогоні Горлівка-Торецьк, у результаті чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: м. Торецьк (28 336 осіб), м. Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5768 осіб), смт Південне (750 осіб) і частково с. Щербинівка (170 осіб) - загалом близько 38 тис. жителів.

Ремонтні бригади Регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі Горлівка-Торецьк у безпечній зоні, але для поновлення подачі води необхідно усунути всі пошкодження в "сірій" зоні.