В українській армії – 1355 хворих з коронавірусом, за добу виявили 117 випадків

Станом на 7 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1355 осіб. За минулу добу зареєстровано 117 нових випадків захворювання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Медичних сил ЗСУ в Фейсбуці.

«Станом на 10.00 07 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1355 осіб», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що «за минулу добу зареєстровано 117 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19».

Також повідомлояється про госпіталізацію 8 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 109 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 13090 осіб, 38 - померли.

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На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 239 осіб, при цьому в 121 військовослужбовця закінчується ізоляція найближчих три доби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 січня лабораторно підтверджені 1 099 493 випадки COVID-19, із них за добу – 8 997.