В Україні - 8 997 нових випадків коронавірусу

"8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.", - написав Степанов.

За минулу добу померло 148 пацієнтів, одужало – 11 316 осіб.

Крім того, за добу госпіталізовано – 2 567 осіб. Здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151).

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За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 099 493, з них вже одужали 773 214 осіб. Водночас зафіксовано – 19 505 летальних випадків.

Проведено 5 717 403 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 6 911випадків коронавірусу.