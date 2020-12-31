ОБСЄ зафіксувала 23 невідведені "Гради" на окупованій Луганщині

Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 28 грудня 23 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", які були розміщення з порушенням ліній відведення на окупованій Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 309/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 30 грудня 2020 року.

Так, 2 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) було виявлено на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська). Ще 21 "Град" безпілотник СММ виявив поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Крім того, за межами виділених місць зберігання озброєння Місія ОБСЄ зафіксувала 60 одиниць озброєння на полігоні в непідконтрольному урядові районі Луганської області.

Як раніше повідомляло агентство, СММ ОБСЄ 27 грудня виявила приблизно 400 протитанкових мін у полі неподалік Широкої Балки на окупованій Донеччині.