ОБСЄ зафіксувала 400 протитанкових мін біля окупованої Широкої Балки

СММ ОБСЄ виявила 27 грудня приблизно 400 протитанкових мін у полі неподалік Широкої Балки на окупованій Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 309/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 30 грудня 2020 року.

“27 грудня в полі орієнтовно за 2 км на південний захід від н. п. Широка Балка (непідконтрольний урядові, 34 км на північний схід від Донецька) БПЛА СММ середнього радіуса дії знову зафіксував приблизно 400 протитанкових мін. За оцінкою, ці міни належать збройним формуванням", - йдеться у звіті.

Як відомо, раніше в СММ ОБСЄ повідомляли, що безпілотник Місії зафіксував 4 червня 2020 року на 4 ділянках місцевості біля н. п. Широка Балка приблизно 590 протитанкових мін (441 міну було зафіксовано вперше, у тому числі 10 поблизу житлових будинків неподалік північно-західної околиці Широкої Балки). Усі міни належали збройним формуванням РФ.