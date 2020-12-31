Минулої доби на Донбасі було майже 100 порушень перемир’я – ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала минулої доби 58 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 37 таких порушень на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 309/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 30 грудня 2020 року.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню (зокрема 32 вибухи: 31 вибух невизначеного походження та 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень сталися в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) та неподалік Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька).

Нагадується, що упродовж попереднього звітного періоду на Донеччині було зафіксовано 299 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 46 вибухів).

"У Луганській області СММ зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню (зокрема 10 вибухів невизначеного походження) в районі на північ від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.

Читайте також: Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Авдіївки

Упродовж попереднього звітного періоду в цій області було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження).

Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 5 055 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 2 122 вибухи, 61 спалах дульного полум’я та 43 освітлювальні ракети, а також щонайменше 2 188 черг і пострілів).