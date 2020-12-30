ОБСЄ зафіксувала за добу понад 300 порушень «тиші» на Донбасі

ОБСЄ зафіксувала за добу понад 300 порушень «тиші» на Донбасі

Звіт
Укрінформ
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом попередньої доби 299 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та два - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №308/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні ввечері 29 грудня.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (з них 44 - невизначеного походження та 2 - розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість із цих порушень сталися в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) та поблизу Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

"У Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду, Місія зафіксувала в Донецькій та Луганській областях щонайменше 4960 порушень режиму припинення вогню (зокрема 2080 вибухів, 589 невизначених боєприпасів у польоті, 61 спалах дульного полум’я, 43 освітлювальні ракети, а також 2187 черг і пострілів).

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