Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі

Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі

Укрінформ
Військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня близько 23 год. внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

Зазначається, що стан його здоров'я задовільний, він евакуйований У медичний заклад.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ, поінформували в Делегації України.

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