Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі

Військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня близько 23 год. внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

Зазначається, що стан його здоров'я задовільний, він евакуйований У медичний заклад.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ, поінформували в Делегації України.