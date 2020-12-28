Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі
Укрінформ
Військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня близько 23 год. внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування.
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.
Зазначається, що стан його здоров'я задовільний, він евакуйований У медичний заклад.
Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ, поінформували в Делегації України.