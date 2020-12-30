Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Авдіївки

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення припинення вогню поблизу населеного пункту Авдіївка.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ООС у Фейсбуці.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

"Серед військових ЗСУ бойових втрат та поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.