Окупанти гатять з мінометів та СПГ, сили ООС відкрили вогонь у відповідь

За минулу добу окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка – підствольні гранатомети.

У штабі повідомили, що на обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надали адекватну відповідь.

«Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає», - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.