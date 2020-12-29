На Донбасі - сім порушень «тиші», окупанти гатять зі 120-мм мінометів
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
"29 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - зазначається у повідомленні.
Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки – підствольні гранатомети.
На численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.