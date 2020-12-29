На Донбасі - сім порушень «тиші», окупанти гатять зі 120-мм мінометів

Станом на 18.30 29 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим тиші. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"29 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - зазначається у повідомленні.

Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки – підствольні гранатомети.

На численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.