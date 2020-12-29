Окупанти обстріляли українські позиції біля Невельського, Авдіївки та Водяного

Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку.

Як передає Укрінформ, про це повідомила на брифінгу речник Юлія Шевченко, йдеться на сайті Міноборони.

Так, із підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельське та Авдіївка, а поблизу Водяного відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета.

Ці ворожі провокації не несли загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь не відкривався, йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед українських підрозділів немає, сказала речник.