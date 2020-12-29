Укроборонпром презентував військовим і науковцям високотехнологічну продукцію

Підприємства "Укроборонпрому" у сферах радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування презентували власну продукцію представникам Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому, захід відбувся на базі відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що входить до складу Концерну.

"Подія такого масштабу організована уперше за останні кілька років. Її важливість у тому, що виробники, замовники, науковці та кінцеві споживачі мають змогу під час очної зустрічі обговорити технології, виробничі можливості та можливі шляхи покращення тактико-технічних характеристик того чи іншого виду озброєння або спеціальної техніки", - підкреслили в Укроборонпромі.

Фахівці Концерну розповіли про власні перспективні розробки щодо радіолокації та радіоелектронної боротьби, безпілотних авіаційних комплексів, систем управління зброєю тощо. Також представники ЗСУ та науково-дослідного інституту мали можливість відвідати експозицію, де було представлено низку високотехнологічних виробів.

"Важливо, що відновлено практику зустрічей-презентацій між нами та вітчизняними споживачами. За умов, коли пул замовлень від Міноборони ще остаточно не сформовано, це чудова нагода продемонструвати наші можливості, продукцію та передові розробки, допомогти потенційним споживачам дізнатися більше про наш виробничий потенціал і дослідницьку базу", – наголосив начальник управління радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування Укроборонпрому Олександр Пономарьов.

Укроборонпром презентував високотехнологічну продукцію військовим і науковцям / Фото: УкрОборонПром

Згідно з планом реформування Укроборонпрому, напрямок радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування має трансформуватися у холдинг “Радарні системи”, який об’єднає 15 державних компаній та замкне весь цикл виробництва: від розробки до модернізації та утилізації. Очікується, що холдинг стане потужним гравцем світового ринку радіохвильової детекції.

Крім цього, "Радарні системи" матимуть за мету й стратегічне партнерство із провідними іноземними компаніями, зокрема, у сфері виробництва цивільної продукції.