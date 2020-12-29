Держава вперше замовляє у «Антонова» три літаки Ан-178 для армії – Зеленський

Міністерство оборони та державне підприємство «Антонов» підписали Меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, церемонія підписання відбулась на ДП «Антонов» за участю Президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що на першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

Президент Володимир Зеленський відвідав ДП «Антонов» / Фото: Офіс Президента

Зеленський відзначив, що багато міжнародних партнерів виявляють значний інтерес до літаків сімейства «Ан», зокрема до військово-транспортних зразків.

«Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок – двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій», – сказав Президент.

Глава держави також наголосив, що в майбутньому такі державні замовлення мають бути нормою, тому він найближчим часом очікує на повноцінний комплексний план від керівництва ДП «Антонов» щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.

Президент запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду – опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками «Антонова».

Окрім того, Президент озвучив ідею щодо розробки Державної науково-технічної програми з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України.