Укроборонпром з'ясовує, чому «Антонов» залишився без замовлень

У концерні "Укроборонпром" проводять аналіз процесів, які призвели до фактичної втрати замовлень державним авіабудівним підприємством "Антонов".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив новопризначений генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час пресконференції на тему “Стратегія спільних дій у сфері реформування оборонно-промислового комплексу".

"Зараз ми проводимо глибокий аналіз тих процесів, які стали перешкодами для того, щоб раніше отримати замовлення і почати його виконувати", - наголосив він.

За словами Гусєва, перед концерном стоїть нагальна проблема - завантажити підприємства замовленнями, в першу чергу державними.

"Щодо виконання контрактів по "Антонову", сьогодні в мене планується робоча зустріч з виконуючим обов'язки генерального директора "Антонова". Нам надзвичайно важливо завантажити підприємство "Антонов" замовленнями, в першу чергу для потреб українських державних замовників. І ми налаштовані на те, щоб рухатись динамічно, щоб і державні замовники вчасно розміщували свої замовлення, і підприємства Укроборонпрому вчасно їх виконували", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2020 року в публічну площину вийшов конфлікт між Укроборонпромом та підприємствами авіагалузі, що були включені до його складу в 2015 році, а також професійними об'єднаннями галузі.

Так, професійні об'єднання авіагалузі - Асоціація «Укравіапром», Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України та Профспілка авіабудівників України - висловили стурбованість з приводу чергової зміни керівника на ДП «Антонов», а також форми управління підприємством. Про це, зокрема, йшлося в листі об'єднань на адресу Президента Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данилова.

Пізніше гендиректор корпорації «Українська авіабудівна компанія» Андрій Чабанов заявив, що останні кілька років керувати державними літакобудівними підприємствами часто призначали непрофесіоналів, що призвело до повної зупинки виробництва повітряних суден і спотворення моделі управління промисловим комплексом. За словами Чабанова, з 2014 року почалося безплідне реформування сфери авіабудування.

Крім того, перший командир «Мрії» Герой України Олександр Галуненко заявив, що ідея перепідпорядкування ДП «Антонов» Укроборонпрому продемонструвала свою хибність, оскільки саме це рішення стало початком глибокої кризи літакобудування в Україні.

Після цього в Укроборонпромі повідомили про проведення криміналістичного (forensic) аудиту окремих видів діяльності ДП "Антонов", який здійснила компанія Ernst & Young France із залученням українського офісу Ernst & Young і при технічній допомозі уряду Франції. Як випливає з повідомлення, аудит був проведений як пілотний проєкт із розвитку в Укроборонпромі елементів антикорупційної архітектури концерну. Що ж до інших підстав для аудиту, в Укроборонпромі заявили, що розслідувалися можливі випадки зловживань. Також повідомлялося, що впровадити наглядову раду на ДП "Антонов" - одна з рекомендацій цього аудиту.

Президент України 3 грудня призначив Юрія Гусєва генеральним директором ДК “Укроборонпром”.

Цього ж дня СБУ повідомила про проведення обшуків у приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є його учасником.