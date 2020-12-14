Акції КБ "Південне" та Південмаш можуть продати стратегічному інвестору

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вважає, що з часом може виникнути питання продажу акцій КБ "Південне" та "Південмаш". Але на першому етапі має бути проведена корпоратизація.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив під час пресконференції на тему “Стратегія спільних дій у сфері реформування оборонно-промислового комплексу", за участю генерального директора ДК “Укроборонпром” Юрія Гусєва, голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича та радника Офісу Президента Олексія Арестовича.

"Реформа (концерну "Укроборонпром" - ред.) робиться заради того, щоб покращити інвестиційний клімат у наших галузях, зокрема, в аерокосмічній і оборонно-промисловій. Вважаємо, що коли ми запровадимо корпоративну модель управління в цих двох принципово важливих галузях, то отримаємо можливість залучати інвесторів, у тому числі і стратегічних. На попередньому етапі, ми поки не розглядаємо можливість продажу акцій ні КБ "Південне", ні Південмашу. Нам поки завдання стоїть здійснити корпоратизацію. А далі, у разі виникнення пропозицій - звичайно, що вони будуть розглядатися. У тому числі - із можливістю залучення стратегічного інвестора у ці галузі", - зазначив він.

Раніше Уруський повідомив, що всі підприємства, які після ліквідації Укроборонпрому увійдуть у нові холдингові компанії, мають бути корпоратизовані. За його словами, враховуючи те, що підприємства концерну перебувають у різній стадії свого розвитку - економічного, фінансового і функціонального, процес корпоратизації займе для кожного з них різний час. Водночас, він висловив сподівання, що протягом 6-8 місяців корпоратизація підприємств буде завершена.

Після ліквідації Укроборонпрому КБ "Південне" та Південмаш увійдуть до холдингової компанії "Космічно-ракетний центр "Південний".

Як повідомляв Укрінформ, концепція реформування Укроборонпрому передбачає, що у 2021 році цей державний концерн припинить своє існування. Замість нього буде створено 6 холдингів, до яких, за галузевою ознакою, будуть включені підприємства - учасники колишнього концерну: бронетанкові, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхімія, авіаремонтні підприємства.

Перелік підприємств, які увійдуть до холдингових компаній, що будуть утворені після реорганізації та наступної ліквідації Укроборонпрому, буде оприлюднений після схвалення на засіданні Ради національної безпеки і охорони (РНБО).

Державне підприємство "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (Південмаш) входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ).

За час існування на підприємстві було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств «Циклон», «Космос», «Зеніт».