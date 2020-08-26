Уряд виділив Південмашу понад 200 мільйонів, щоб погасити зарплатні борги

Кабінет Міністрів виділив фінансову підтримку Південмашу на погашення заборгованості з виплати зарплати і затвердив порядок використання цих коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Сьогодні, 26 серпня, Урядом прийнято рішення щодо затвердження Порядку використання коштів для фінансової підтримки державного підприємства “Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти державного бюджету будуть спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам у розмірі 210 млн грн.

Проєкт акта розроблено на виконання Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, ухваленого 14 липня цього року.

““Південмаш” є одним з головних підприємств космічної галузі. Фінансове оздоровлення та безперебійне функціонування підприємства дозволить здійснити подальший розвиток та підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку космічного машинобудування та озброєнь”, - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський пообіцяв допомогти Південному машинобудівному заводу ім. О.М.Макарова з отриманням замовлень. Про це він заявив під час поїздки на Південмаш сьогодні, 26 серпня.

Також Президент анонсував урядове рішення щодо погашення заборгованості із заробітних плат працівникам Південмашу. Сьогодні Південмаш буде повністю без боргів, сказав Зеленський.