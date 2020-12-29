Збройні сили РФ продовжують нарощувати бойову готовність на Донбасі – розвідка
Укрінформ
Командування збройних сил РФ продовжує нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території України на Донбасі.
Як передає Укрінформ, про це повідомила на брифінгу речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на дані Головного управління розвідки МОУ.
"Зокрема, минулого тижня окупанти завершили етап злагодження відділень, екіпажів бойових машин та артилерійських розрахунків з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів", – йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначається, відпрацьовувалися питання пересування бойової техніки у похідних колонах з розгортанням для наступу у бойові порядки зі стрільбою по мішенях з далеких відстаней.
У ході зазначених заходів для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії противник застосовував безпілотні літальні апарати "Орлан-10", повідомила речниця.