ЗСУ запустили власний вебсайт

В рамках практичного етапу реформування українського війська за стандартами НАТО створено вебсайт Збройних Сил України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Генштабу у Фейсбуці.

Вебсайт створено з метою інформування громадськості про діяльність ЗСУ, використовуючи нові інформаційні технології з сучасним інтерфейсом та дизайном. На даний час його запущено у тестовому режимі.

З сайтом можна ознайомитися за посиланням.

Розроблено вебсайт спеціалістами Командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Безпосередньо працювали над системою управління сайтом фахівці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Графічне оформлення (дизайн) допомогли створити на волонтерських засадах цивільні фахівці.

Під час роботи над сайтом враховано структуру і зміст офіційних вебсайтів збройних сил США, Польщі, Німеччини та інших.

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Розширення офіційних каналів комунікації свідчить про відкритість ЗСУ як державної інституції та підкреслює прагнення зберегти високий рівень довіри суспільства до українського війська.

Ресурс також сприятиме реалізації зворотного зв’язку між громадянами і органами військового управління ЗСУ. Офіційна мова сайту - українська. Триває робота над англомовною версією, удосконаленням розділів та категорій, їх змісту та розробка інтерактивного контенту.

Фото: ЗСУ