Штати передали лабораторіям ЗСУ додаткове обладнання для COVID-тестувань

Уряд США передав на потреби Командування Медичних сил ЗСУ додаткове лабораторне обладнання для проведення ПЛР тестувань на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил у Фейсбуці.

«У зв'язку із погіршенням епідемічної ситуації в Україні та підвищенням темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, санітарно-епідеміологічним управлінням Командування Медичних сил Збройних Сил України спільно із відділом Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони США у Києві, було проведено роботу щодо дооснащення медичної служби Збройних Сил України для проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції на наявність у військовослужбовців антигену вірусу SARS-Cov-2», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі посилено спроможності лабораторної ланки медичної служби ЗСУ, а саме: надано засоби індивідуального захисту для працівників мобільних лабораторій медичних, магнітні штативи для ручного виявлення нуклеїнових кислот та пробірки з аплікаторами для забору матеріалу.

Керівництво санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил ЗСУ подякувало іноземним партнерам за постійну підтримку та надану допомогу, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, наступного року на потреби військової медицини з оборонного бюджету будуть виділені близько 870 млн грн.

Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України