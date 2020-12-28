В українській армії - 2 288 заражених коронавірусом

За останню добу у Збройних Силах України на COVID-19 захворіли троє людей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 28 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 2 тис. 288 осіб»», - йдеться в повідомленні. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання, у тому числі один військовослужбовець госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Східного регіону.

Загалом за час пандемії одужали 11 тис. 335 людей, померли 37.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 27 грудня, в Україні виявлено 4 тис. 385 нових випадків зараження коронавірусом, померли 75 пацієнтів.