Окупанти за добу сім разів порушили «тишу»: втрат та поранень немає

Упродовж минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного. Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - поінформували у штабі.

Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл наших позицій в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Ворожу вогневу активність було помічено і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БПЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного. Умілі дії наших засобів РЕБ зупинили подальше застосування БПЛА", - кажуть військові.

При цьому зазначається, що обстріли окупантів були неприцільними та не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Повідомляється, що минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України проїхали 855 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 489 осіб.

Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4743 транспортних засоби та 4908 осіб. Також було затримано 1 особу, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.