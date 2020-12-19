Окупанти чотири рази порушили «тишу» на Донбасі та запустили безпілотник

Станом на 17.30 19 грудня російські окупаційні війська 4 рази порушили режим тиші у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Так, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, тут кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї. В цей же час противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми.

Згодом збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили РЕБ.

Вогневі провокації окупантів не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 112 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.