В українській армії зафіксували вже 35 смертей від коронавірусу

Станом на 18 грудня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє – 3178 осіб, за добу зафіксували 172 нових випадки і ще одну смерть військовослужбовця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

"На жаль, у Збройних силах України зафіксовано 35 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець знаходився на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Попри проведене лікування, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія позитивного результату не дала.

Серед зареєстрованих 172 нових випадків COVID-19, у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 146 осіб.

В Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 випадків зараження коронавірусом та 260 летальних.