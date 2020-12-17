В Україні у четвер вшановують пам'ять Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького, якому 17 грудня мало б виповнитися 57 років.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії України, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 17 грудня, Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький відсвяткував би свій 57-й рік народження. Але його життя обірвалося під час бойових дій 2014 року. Гвардійці вшановують пам’ять загиблого”, - йдеться у повідомленні.

У Києві та Львові вшановують пам'ять генерала Кульчицького / Фото: Національна гвардія України

Зокрема, у Києві офіцери Головного управління НГУ на чолі із командувачем Нацгвардії генерал-полковником Миколою Баланом вшанували пам’ять загиблого Кульчицького. Після хвилини мовчання офіцери поклали квіти до погруддя Героя.

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А у Львові цього дня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відслужили панахиду за «небесним генералом».

На Личаківському цвинтарі зібрались всі ті, хто шанує пам’ять генерала. Зокрема, як і кілька разів на рік, на цвинтар приїхали гвардійці 2 Галицької бригади Нацгвардії, які він очолював 5 років, його друзі та близькі люди.

«Для мене дуже важливим є те, що до мого чоловіка приходять не лише у день його загибелі, а й у день народження. Я думаю, що це через те, що він був такою людиною, яка залишила величезний слід у серцях людей», - зазначила дружина загиблого генерала Надія Кульчицька.

У НГУ нагадали, що генерал загинув 29 травня 2014 року на Донеччині: близько 12:30, поблизу Слов’янська, після розвантаження харчових продуктів на блокпосту та проведення ротації, повертаючись з району гори Карачун, вертоліт МІ-8МТ, на борту якого знаходився Сергій Кульчицький, був обстріляний та підбитий терористами. Під час падіння борту вибухнули паливні баки.

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Тоді разом із генералом загинули ще 12 осіб: шість військовослужбовців Нацгвардії та шість представників спецпідрозділу МВС, а штурман екіпажу, старший лейтенант Олександр Макеєнко, залишився живим.

За виняткові військові заслуги перед Українською державою, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету України, 20 червня 2014 року Кульчицький був відзначений званням Героя України з орденом «Золота Зірка». Посмертно.

Як повідомлялося, 29 травня 2014 року під Слов’янськом, повертаючись з району гори Карачун, гелікоптер, на борту якого перебував генерал Кульчицький і ще 11 військових, був підбитий бойовиками з ПЗРК. Дивом вижив лише один воїн — Олександр Макеєнко.

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20 червня того ж року генералу Кульчицькому було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золотої Зірки – посмертно. Його ім’ям названо батальйон оперативного призначення Національної гвардії, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану – «Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького».