Укрпошта випустила марковані конверти з Героями України

Укрпошта до Дня Збройних сил України презентувала два нові марковані конверти, присвячені Героям України – капітану Андрію Кизилу та солдату Євгену Тельнову.

Погашення конвертів спеціальним поштовим штемпелем «Героям слава!» відбулося 6 грудня на Київському головпоштамті, повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Укрпошти.

"Автором серії конвертів – український художник Володимир Таран, який окрім зображень марок і конвертів, є автором дизайну монет і банкнот, а також книжкової ілюстрації. Тираж кожного конверта 500 тисяч примірників", - йдеться у повідомленні.

Євген Тельнов (позивний «Усач») – доброволець, боєць батальйону "Донбас", солдат резерву Національної гвардії, пройшов Артемівськ, Попасну, Іловайськ. Загинув у лютому 2015 року під Широкіним.

Андрій Кизило (позивний «Орел») – капітан, заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Загинув під Авдіївкою у січні 2017 року.

Конверти доповнять серію «Героям слава!», яку Укрпошта започаткувала у співпраці із Генеральним штабом ЗСУ у 2014 році. Загалом у рамках серії вийшло 16 конвертів із захисниками держави, яким посмертно присвоєно звання Героя України. Так, на одному з конвертів зображений всесвітньовідомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери Василь Сліпак, який загинув у 2016 році під Дебальцевим.

Загалом у серії «Героям слава!» Укрпошта випустила конверти на честь підполковника Костянтина Могилка, полковника Тарас Сенюка, генерал-майора Сергія Кульчицького, старшого лейтенанта Євгенія Зеленського, майора Сергія Кривоносова, майора Дмитра Майбороди, полковника Олександра Аніщенка, майора Руслана Лужевського, підполковника Юрія Коваленка, капітана Олександра Лавренка, капітана Сергія Колодія, молодшого лейтенанта Володимира Гарматія, старшого сержанта Олега Міхнюка, молодшого сержанта Ігоря Зінича, генерал-майора Максима Шаповала.

Сьогодні День Збройних Сил України. Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради від 19 жовтня 1993 року.

Фото: Укрпошта